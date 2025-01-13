Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Galatasaray’a 3-1 yenilerek üst üste 4’üncü mağlubiyetini alan Aras Kargo, zor günleri geride bırakmak için yarın evinde büyük bir sınav verecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşmada, müzesinde 6 CEV Şampiyonlar Ligi ve 4 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu bulunan dev rakip VakıfBank’ı ağırlayacak. Maç, saat 18.00’de başlayacak ve Eyüpcan Kayışoğlu ile Serhat Semiz hakem ikilisi tarafından yönetilecek. Ligde 15 maçta sadece 2 galibiyet alarak 12. sırada yer alan Aras Kargo, 13 galibiyetle 3. sırada bulunan VakıfBank karşısında ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi, bu maçla moral bulmayı ve ligdeki durumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Aras Kargo ile VakıfBank arasındaki heyecan dolu mücadeleye olan ilgi büyük oldu. TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak maçın biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükenirken, taraftarlar salonda takımlarını desteklemek için hazır olacak.

Kaynak: DHA