Ana muhalefet son günlerde "Geçim yoksa seçim olur" diye seçim çağrısı yaparken, Asal Araştırma'nın son anketinden dikkat çekici sonuçlar çıktı. Son zamanlarda yapılan anketlere göre, yerel seçimlerde Türkiye genelinde uzun yıllar sonra ilk defa birinci parti çıkan CHP, istikrarını korudu.

Asal Araştırma, 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçim araştırması gerçekleştirdi.

Ankette 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti.

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde yapılan anketin sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 33.2

AKP: Yüzde 31.5

MHP: Yüzde 9.5

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 4.7

Yeniden Refah: Yüzde 4.3

Zafer Partisi: Yüzde 3.5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0

Diğer: Yüzde 3.2