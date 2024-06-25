Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre çalışan kadınların yüzde 51,3’ü doğum sonrası annelik izninin bir yıla kadar uzamasının, düşen doğurganlık oranını olumlu yönde etkilemeyeceği kanaatinde. Katılımcıların yüzde 79,8’i ise son yıllarda düşen doğurganlık oranıyla başa çıkmak için hükûmetin yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini düşünüyor.

Areda Survey araştırma şirketinin, Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre katılımcıların yüzde 79,8’i son yıllarda düşen doğurganlık oranıyla başa çıkmak için hükûmetin yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 20,2’si ise böyle bir ihtiyaç olmadığını belirtiyor.

Kadınların yüzde 77,6’sı bu düşünceye katılırken erkeklerdeki katılım oranı yüzde 82 ile daha yüksek seyrediyor. Kadınların yüzde 22,4’ü düşen doğurganlık oranıyla ilgili hükûmetin yeni bir politika geliştirmesini gerekli görmüyor. Bu oran erkeklerde yüzde 18.

Bu talebi en yüksek sesle dile getiren katılımcıların yaş aralıklarına bakıldığında yüzde 85,7 ile 18-34 yaş grubundaki gençler ön plana çıkıyor. Gençleri yüzde 80,1 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken en son yüzde 74,1 ile 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar geliyor.

Yeni bir politikaya ihtiyaç olmadığını düşünenler sırasıyla yüzde 25,9 ile 35-54 yaş aralığındakiler, yüzde 19,9 ile 55 yaş ve üzerindekiler, yüzde 14,3 ile 18-34 yaş aralığındakiler geliyor.

Kadınların 51’i böyle bir uygulamanın doğurganlık oranlarını olumlu yönde etkilemeyeceği

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 52,6’sı çalışan kadınların doğum sonrası annelik izninin bir yıla kadar uzamasının, düşen doğurganlık oranına olumlu yönde etkileyeceği kanaatinde iken yüzde 47,4’ü olumlu bir etkisinin olmayacağını düşünüyor. Araştırmanın dikkat çeken detaylarından biri ise bu fikre yüzde 56,6 ile kadınlardan ziyade erkeklerin daha yüksek oranda katılması ve kadınların yüzde 51,3’ünün böyle bir uygulamanın doğurganlık oranlarını olumlu yönde etkilemeyeceği düşünmesi.

Gençler ne düşünüyor?

Yaş dağılımlarına bakıldığında, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 50,9’u da çalışan kadınların doğum izninin bir yıla kadar uzatılmasının doğum oranlarını olumlu etkileyeceğini düşünmüyor. Yüzde 49,1’i ise bu konuya daha olumlu bakıyor.

35-54 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 53,1’i olumlu yaklaşırken yüzde 46,9’u yine bu uygulamanın bir etkisinin olmayacağı kanaatinde.

Doğum izni süresinin uzatılmasının doğurganlık oranını artıracağını düşünenler arasında en yüksek katılım yüzde 56,3 ile 55 yaş ve üzerindekilere ait. Bu yaş grubunun da yüzde 43,7’si uygulamanın doğurganlık oranlarına olumlu yansıyacağını düşünmüyor.

Türkiye genelinde 2 bin 503 kişinin katıldığı 28 Mayıs – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.