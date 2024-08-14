Ana muhalefet partisi CHP son günlerde "Geçim yoksa seçim olur" diye seçim çağrısı yaparken, Sonar Araştırma'nın son anketinden dikkat çekici sonuçlar çıktı. Sonar Araştırma siyasi partilerin temmuz ayında oy oranlarını araştırmasına göre CHP büyük bir farkla diğer partilerden önde görünüyor.

Sonar Araştırma temmuz ayında gerçekleştirdiği son ankette, 26 ilde toplam 3 bin 271 kişiye “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Sonar Araştırma’nın elde ettiği sonuçlara göre, “CHP’ye oy vereceğim” diyen seçmenlerin oranı “kararsızlar” dağıtılmadan önce yüzde 23.1, “AK Parti'ye oy vereceğim” diyenlerin oranı ise yüzde 18.9 olarak ölçüldü.

“Kararsızlar” dağıtılmadan önce MHP yüzde 6.9; DEM Parti yüzde 6.7; İYİ Parti yüzde 3.7; Zafer Patisi yüzde 3.5; Yeniden Refah Partisi yüzde 3.2 oy aldı.

Araştırmada görüş belirtmeyenlerin oranı yüzde 33.2 olarak tespit edildi. Sonar, bu oranı “Görüş belirtmeyenlerin oranı haziran ayına göre yüzde dört puan azalmış olsa da son 30 yıl baz alındığında hâlâ çok yüksek. Kararsızların ve görüş belirtmeyenlerin toplamının yüzde 27’nin altına düşeceği sonuçlar bize daha sağlıklı bilgi verecektir” diye yorumladı.”

CHP yüzde 34.7’ye yükseldi

Görüş belirtmeyenlere orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ise CHP’nin oy oranı yüzde 34.7; AK Parti’nin oy oranı yüzde 28.3 oldu.

Sonar Araştırma’ya göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 34.7

AK Parti yüzde 28.3

MHP yüzde 10.4

DEM Parti 10.1

İYİ Parti yüzde 5.5

Zafer Partisi yüzde 5.1

Yeniden Refah Par­tisi yüzde 4.8

Diğer yüzde 1.1

47 yıl sonra bir ilk

Sonar Araştırma’da bu sonuçlara yönelik şu yorum yapıldı:

“1977 yılından beri CHP ilk kez genel seçim oy oranı olarak birinci partidir. 47 yıldır ilk kez oluşan bu tabloda AK Parti’nin 22 yıldırı iktidarda olması elbette etkilidir. Ancak ekonomin gidişatı ve CHP’nin yeni ‘ılımlı politika’ yaklaşımı ilde diğer bazı faktörler de bu tablonun oluşmasın­da etkili olmuştur.”

Araştırmayı Sözcü yazarı Aytunç Erkin 13 Ağustos 2024’te “Sonar’ın temmuz ayı anketinden çıkan sonuç: CHP yüzde 34.7, AKP yüzde 28.3” başlıklı yazısında başlattı.