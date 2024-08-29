Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma'nın hazırladığı Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde emeklilerin ve dar gelirlilerin enflasyon beklentileri ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 96’ya çıktı.

Koç Üniversitesi ve KONDA Araştırma'nın hazırladığı Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi'nde ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Ankete göre, hanehalkı yılsonu enflasyon beklentileri ağustos ayında bir önceki aya göre üç puan yükselerek yüzde 96’ya çıktı.

Hanehalkı yıllık enflasyon beklentisi ağustos ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 113 olarak kaldı.

Ağustos 2025’e kadar olan 12 aylık dönemde enflasyon beklentisi ise yüzde 100'den yüzde 101'e yükseldi.

TEBA anketindeki beklenti seviyesi daha yüksek

Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevda Demiralp’in paylaştığı anketin değerlendirmesinde “Türkiye Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi (TEBA) yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayında bir önceki aya göre sabit kalmıştır. Yıl sonu ve 12-ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri hafif artışlarla yüzde 96 ve yüzde 101 olarak ölçülmüştür. 12 ay ileriye dönük beklentilerdeki değişim, TCMB'nin ağustos ayında yayımladığı sektörel enflasyon beklentileri anketiyle uyumludur. TCMB anketinde de hanehalkı beklentilerinde son iki ayda benzer bir artış gözlemlenmiştir. Ancak, TEBA anketindeki beklenti seviyesi daha yüksek kalmaktadır” denildi.

50 yaş üstü grubunun enflasyon beklentisi daha yüksek

Anket analizinde yaş gruplarına göre bir ayrıştırma yapıldığında, artan yaş gruplarına paralel olarak 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentilerinin de yükseldiğine dikkat çekildi. En yüksek enflasyon beklentilerine sahip olan 50 yaş üstü bireylerin tüketim sepetinde eğitim ve sağlık gibi hizmetler sektörü kalemlerinin ağırlığının daha yüksek beklendiği belirtildi:

“Temmuz ayında eğitim hizmetlerinde kaydedilen yıllık yüzde 104’lük manşet rakam, eğitim çağında çocuğu olması daha muhtemel görünen 50 yaş üstü grubunun enflasyon beklentilerinin diğer gruplardan daha yüksek ölçülmesi üzerinde etkili bir faktör olabilir.”

Anket sonuçlarına göre toplam gelir beyanına göre bir gruplama yapıldığında ise en düşük gelir dilimindeki enflasyon beklentilerinde önceki aya göre belirgin bozulma görüldü.