Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, düzenli egzersizin depresyon riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, haftada sadece 75 dakika egzersiz yapan bireylerin depresyona yakalanma olasılığı beşte bir oranında daha az. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen egzersiz miktarının yarısı kadar spor yapmanın bile zihinsel sağlığı iyileştirdiği vurgulandı.

Egzersiz, depresyon riskini azaltıyor

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, haftada 75 dakika egzersiz yapan yetişkinlerin depresyona girme olasılığının, egzersiz yapmayanlara kıyasla beşte bir oranında daha düşük olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği haftada en az iki buçuk saatlik egzersiz miktarını yapan bireylerin ise depresyon riskinin yüzde 25 daha az olduğu kaydedildi. Araştırma, kısa süreli egzersizlerin bile zihinsel sağlık üzerinde büyük faydalar sağladığını ortaya koyuyor.

Zihinsel sağlık için egzersiz şart

Araştırma ekibinden yapılan açıklamada, egzersizin depresyon üzerindeki olumlu etkilerinin ardında, endorfinlerin yani “iyi hissettiren kimyasalların” salınımını tetiklemesi olduğu belirtildi. Ayrıca, düzenli egzersiz yapmanın vücut imajı algısını geliştirdiği ve bu durumun bireylerin ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği ifade edildi. Egzersiz, sadece fiziksel sağlık için değil, zihinsel sağlık için de önemli bir rol oynamaktadır.