İdeaPolitik Enstitü tarafından dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Bin 824 katılımcı “Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtladı. Araştırmada “kararsızlar” öne çıktı.

Muhalefetin iktidara “erken seçim” çağrısı yaptığı bugünlerde İdeaPolitik Enstitü bir araştırma yaptı. 26 ilde yapılan araştırmaya bin 824 kişi katıldı.

Araştırmaya göre bu pazar seçim olsa kararsızlar yüzde 25,5, boş oy kullanırım diyenler yüzde 6, fikir bildirmeyenler yüzde 5,6, oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ise yüzde 0,5 oldu.

CHP yüzde 21,6 ile birinci parti konumunda yer alırken, AK Parti yüzde 21'lik oranla geride kaldı.

Kararsızlar, fikir belirtmeyenler ve oy kullanmayacaklarını söyleyenlerin oyu aritmetik dağıtıldığında CHP’nin oy oranı yüzde 35,2’ye çıkıyor. AKP’nin oy oranı ise yüzde 34,3’te kalıyor.

Üçüncü sırada yüzde 12,4 ile DEM Parti, dördüncü sırada yüzde 5,6 ile MHP, beşinci sırada yüzde 4,2 ile Yeniden Refah Partisi var. İYİ Parti yüzde 3,6 ve Zafer Partisi yüzde 3 oy alıyor.