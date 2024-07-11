Metropol Araştırmanın yöneticisi Özer Sencar, siyasi partilerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki oy potansiyellerine ilişkin araştırma sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Metropoll'ün araştırmasına göre CHP birinci parti konumunu koruyor.

Metropoll Araştırma, CATI yöntemi teknolojisiyle (bilgisayar destekli telefon) yapılan anketlerin sonuçlarına göre partilerin oy dağılımını tespit etti.

Araştırmaya göre CHP birinci parti konumunu korurken AKP, İYİ Parti ve DEM Parti nisandan hazirana oylarını artırdı. YRP oylarında ise düşüş gözlemlendi.

Metropoll Araştırma’nın anketine göre partilerin son üç aylık oy dağılımı şöyle:

CHP

Nisan: Yüzde 35,9

Mayıs: Yüzde 33,2

Haziran: Yüzde 32,8

AKP

Nisan: Yüzde 31,1

Mayıs: Yüzde 29,1

Haziran: Yüzde 32,4

DEM Parti

Nisan: Yüzde 8,4

Mayıs: Yüzde 9,2

Haziran: Yüzde 10,5

MHP

Nisan: Yüzde 7,9

Mayıs: Yüzde 10,3

Haziran: Yüzde 7

İYİ Parti

Nisan: Yüzde 2,4

Mayıs: Yüzde 3,7

Haziran: Yüzde 5,8

YRP

Nisan: Yüzde 6,1

Mayıs: Yüzde 6,5

Haziran: Yüzde 4,5