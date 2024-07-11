Metropol Araştırmanın yöneticisi Özer Sencar, siyasi partilerin nisan, mayıs ve haziran aylarındaki oy potansiyellerine ilişkin araştırma sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Metropoll'ün araştırmasına göre CHP birinci parti konumunu koruyor.
Metropoll Araştırma, CATI yöntemi teknolojisiyle (bilgisayar destekli telefon) yapılan anketlerin sonuçlarına göre partilerin oy dağılımını tespit etti.
Araştırmaya göre CHP birinci parti konumunu korurken AKP, İYİ Parti ve DEM Parti nisandan hazirana oylarını artırdı. YRP oylarında ise düşüş gözlemlendi.
Metropoll Araştırma’nın anketine göre partilerin son üç aylık oy dağılımı şöyle:
CHP
- Nisan: Yüzde 35,9
- Mayıs: Yüzde 33,2
- Haziran: Yüzde 32,8
AKP
- Nisan: Yüzde 31,1
- Mayıs: Yüzde 29,1
- Haziran: Yüzde 32,4
DEM Parti
- Nisan: Yüzde 8,4
- Mayıs: Yüzde 9,2
- Haziran: Yüzde 10,5
MHP
- Nisan: Yüzde 7,9
- Mayıs: Yüzde 10,3
- Haziran: Yüzde 7
İYİ Parti
- Nisan: Yüzde 2,4
- Mayıs: Yüzde 3,7
- Haziran: Yüzde 5,8
YRP
- Nisan: Yüzde 6,1
- Mayıs: Yüzde 6,5
- Haziran: Yüzde 4,5
Editör: Sercan Engerek