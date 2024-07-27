Türkiye'de siyasi gündemi yakından takip eden ASAL Araştırma, Temmuz 2024'e dair kapsamlı bir anket gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan anket, yurttaşların en önemli sorununun ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu ortaya koydu.

Ekonomi ilk sırada

Ankete katılanların yüzde 64.6'sı, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı yanıtını verdi. Bu sonuç, ülkenin ekonomik sıkıntılarının halk üzerindeki etkisini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Son yıllarda artan enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri, vatandaşların gündeminde ilk sırayı almış durumda.

Mülteciler ve adalet diğer önemli sorunlar

Ekonomik sorunları yüzde 6.2 oranıyla mülteci meselesi takip etti. Türkiye'nin Suriye krizi sonrası artan mülteci nüfusu, sosyal ve ekonomik alanda önemli bir konu olmaya devam ediyor. Ankette üçüncü sırada ise yüzde 5.5 ile adalet sistemi yer aldı. Adalet sistemine dair endişeler, yurttaşların önemli bir kısmı tarafından dile getirilen bir diğer temel sorun olarak öne çıktı.

Anket; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak illerinde yapıldı. Geniş bir coğrafi yayılım gösteren araştırma, farklı bölgelerde yaşayan yurttaşların görüşlerini yansıtmayı hedefliyor.

Ekonomi/Hayat Pahalılığı: Yüzde 64.6

Mülteciler: Yüzde 6.2

Adalet: Yüzde 5.5

İşsizlik: Yüzde 3.4

Eğitim: Yüzde 3.0

Güvenlik: Yüzde 1.7

Terör: Yüzde 1.2

Ahlaki değer kaybı: Yüzde 0.6

Sokak köpekleri: Yüzde 0.5