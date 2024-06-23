Netflix ve Riot Games, Arcane 2. sezon için yeni bir fragman yayınladı. Dizinin yaratıcıları, bu sezonun aynı zamanda serinin son sezonu olacağını açıkladılar.

Arcane 2. sezonu ile ilgili detaylar

Arcane'in ikinci sezonu, Jinx'in Piltover Konseyi'ne yaptığı saldırının ardından Piltover ve Zaun şehirleri arasında çıkan savaşla başlıyor. Bu sezon, Caitlyn Kirraman ve Vi'nin Jinx'in izini sürmesi ve Zaun'daki ışıltı üretim tesislerini yok etmesi gibi zorlu görevleri içeriyor. Ayrıca, Jinx ve Vi arasındaki gerilim, hikayenin merkezinde olacak.

Serinin final sezonu

Dizinin yaratıcıları Christian Linke ve Alex Yee, Arcane'in ikinci sezonunun aynı zamanda son sezonu olacağını açıkladılar. Ancak bu, Riot Games'in League of Legends evrenindeki hikayelerini sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Ekibin planı, Vi ve Jinx'in hikayesini tamamladıktan sonra Runeterra'nın farklı bölgelerine odaklanmak​.

Başarılar ve ödüller

Arcane, ilk sezonuyla büyük beğeni topladı ve dört Emmy ödülü, beş Annie Ödülü ve 2022'de En İyi Uyarlama dalında The Game Award ödülünü kazandı. Bu başarılar, diziyi tüm zamanların en iyi video oyunu uyarlamalarından biri haline getirdi.

Arcane'in ikinci ve son sezonu Kasım ayında Netflix'te yayınlanacak. Hayranlar, bu sezonun getireceği epik olayları ve karakter gelişimlerini büyük bir heyecanla bekliyor​.