Arcane hayranlarının heyecanla beklediği ikinci sezondan yeni bir sahne yayınlandı. Netflix tarafından paylaşılan bu bir dakikalık sahnede, "gizlilik görevi" hakkında bilgi veriliyor ve Zaun'un en iyisinin laboratuvara gizlice nasıl girdiği gözler önüne seriliyor.

Yeni sahne ve detaylar

Arcane'in ikinci sezonundan yayınlanan bu yeni sahne, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Bir dakikalık sahnede, dizinin ana karakterlerinden birinin, gizlilik içinde yürüttüğü görevini izliyoruz. Zaun'un en iyi ajanının, bir laboratuvara gizlice girmeyi nasıl başardığı, bu sahnede detaylı bir şekilde gösteriliyor.

Arcane'in geleceği

Arcane ikinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor olabilir, ancak Riot Games'in farklı planları var gibi görünüyor. Dizinin animasyonunu üstlenen yetenekli stüdyo Fortiche'nin başka projelerde de yer alması bekleniyor. Dizinin eş yaratıcısı Christian Linke, Arcane'in büyük hikâye anlatımı yolculuğunun ve Fortiche ile olan işbirliklerinin sadece başlangıç olduğunu belirtiyor.

Christian Linke'nin açıklamaları

"Arcane, bizim büyük hikâye anlatımı yolculuğumuzun ve harika bir animasyon stüdyosu olan Fortiche ile işbirliğimizin ilk parçası. Bu proje üzerinde çalışmaya başladığımız ilk günlerden bu yana, aklımıza çok spesifik bir son vardı. Bu da Arcane hikâyesinin ikinci sezonla noktalandığı anlamına geliyor."

Hayranların beklentileri

Arcane hayranları, aynı evrende geçen yeni projeler için büyük bir beklenti içinde. Ancak şimdilik tüm dikkatler, dizinin ikinci ve final sezonuna odaklanmış durumda. Arcane'in final sezonu, Kasım ayında Netflix platformunda yayınlanacak.