SAKARYA (AA) - A Milli Takım'ın ana sporu Arçelik, Sakarya bayisinin önüne kurduğu dev ekranda, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçına ortak oldu.



Daha önce Çekya maçında yapılan organizasyonda yaşanan EURO 2024 heyecanı, bu kez Hollanda ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında gerçekleşti.

Serdivan ilçesindeki Karabaş Bayisi'nin önüne kurulan dev ekranda Sakaryalılarla milli maç heyecanı yaşayan Arçelik, sporseverlere çeşitli ikramlar ve görsel şovlar sundu.

Organizasyonda, milli takımı destekleyen sporseverlere güzel anlar yaşatıldı.

Arçelik Karabaş Bayisi'nin sahibi Sinan Karabaş, AA muhabirine, Arçelik'in milli takımın ana sponsoru olduğunu söyledi.

Arçelik'in uzun yıllardır bu sponsorluğu devam ettirdiğini belirten Karabaş, "Şehirlerde böyle etkinlikler yapılması konusunda bir takım önerilerde bulundu. Sakarya olarak böyle bir etkinliği burada gerçekleştirdik. Bir önceki etkinliği Çekya maçında yapmıştık. Çeyrek finalde de halkımızla buradayız. 81 ilimizde buna benzer etkinlikler oluyor ama Sakarya'nın farkını görüyorsunuz, Sakarya çok büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.