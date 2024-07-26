Koç Holding’in amiral gemisi Arçelik ve ABD’li Whirlpool, Avrupa’daki iştiraklerini “Beko Europe” adlı yeni bir şirket çatısı altında birleştirerek güçlerini birleştirdi.

Dev birleşme: Arçelik ve Whirlpool

Koç Holding’in amiral gemisi Arçelik ve ABD’li Whirlpool’un Avrupa’daki iştirakleri, Hollanda merkezli olarak kurulan “Beko Europe” adlı yeni ortak şirketin çatısı altında birleşti. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Global CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko Europe, 11 üretim tesisine sahip, 5.5 milyar Euro ciroya sahip, 20 bin istihdamı olan bir şirkete dönüştü” açıklamasını yaptı.

Hisselerin paylaşımı

Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Hakan Bulgurlu’nun düzenlediği sohbet toplantısında, ‘Beko Europe’un kuruluşuyla ortaya çıkan yapı ve hedefler detaylı bir şekilde açıklandı. Avrupa’da Arçelik ve Whirlpool kontrolünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların payları, Hollanda’da kurulan Beko Europe’a devredildi. Şirketin sermayesinin yüzde 75’i Beko’ya, yüzde 25’i ise Whirlpool’a tahsis edildi. Whirlpool’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’taki bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesi de Beko’ya devredildi.

Üretim tesisleri ve markalar

Whirlpool’un İtalya, Polonya, İngiltere ve Slovakya’daki 9 üretim tesisi ve 39 iştiraki Beko Europe’a devredildi. Beko’nun Avrupa’daki 30 iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de yeni şirketin çatısı altına girdi. Beko Europe, yıllık 24 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaştı.

Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait Beko, Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel, Blomberg, Altus ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar ve Bauknecht markaları Beko Europe’un tasarrufuna geçti.

Avrupa’da bir numara

Beko Europe ile birlikte Beko (Arçelik), 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile Avrupa’da 1 numaralı beyaz eşya şirketi haline geldi. Beko Europe, Arçelik ve Whirlpool’un markaları, ürün portföyleri ve satış kanallarının birleşimiyle oluşan sinerjiden fayda sağlayacak. Bu sinerji sayesinde önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Avrupa pazarındaki ihracat kapasitesi ve görünürlüğünde de önemli bir artış gerçekleşecek. Arçelik, Avrupa’nın ev aletleri sektöründeki konumunu canlandırırken, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik çabalarını sürdürecek.

Çayırova’dan Manisa’ya taşınma

Arçelik Global CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik’in Kocaeli Çayırova’daki çamaşır makinesi tesisinin Manisa’ya taşınacağını açıkladı. Ayrıca 2022 yılında Whirlpool Corporation’ın Rusya’daki üretim tesisleri ve ticari faaliyetlerini satın alarak faaliyetlerini genişlettiklerini belirtti.

Yeni yatırımlarla Mısır, Bangladeş ve Pakistan’da üretim ağını kuvvetlendirmek için harekete geçtiklerini ifade eden Bulgurlu, Mısır’da 100 milyon dolar yatırımla inşa edilen beyaz eşya fabrikasının bu yıl faaliyete geçeceğini ve 1.1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacağını belirtti.

Küresel liderlik hedefi

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik’in globalleşme yolculuğunu detaylandırarak, 2000’li yıllardan bu yana gerçekleştirdikleri yatırımlarla küresel pazarda büyümeye devam ettiklerini anlattı. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ürettikleri ürünlerin toplamının 40 milyonu aştığını ve hedeflerinin dünya liderliği olduğunu vurguladı.