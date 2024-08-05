Barış Alparslan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra 2007 yılında HSBC Bank A.Ş.'de Yatırım Bankacılığı Analisti olarak kariyerine başladı. 2010-2011 yılları arasında Nomura Bank International Plc'de Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak çalıştı. Ardından, 2011-2014 yılları arasında Deutsche Bank AŞ'de Yatırım Bankacılığı Uzmanı olarak görev aldı ve 2014-2018 yılları arasında aynı bankada Yatırım Bankacılığı Müdürü ve Yatırım Bankacılığı Direktörü pozisyonlarında bulundu.

Koç Holding'deki görev ve Arçelik'e transfer

2019 yılında Koç Topluluğu'na katılan Alparslan, 5 yıl boyunca Koç Holding Finans Koordinatörü olarak önemli görevler üstlendi. İki yılı aşkın süredir Arçelik'te Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Özkan Çimen’in yerine 1 Ağustos 2024 itibariyle bu göreve atandı.

Barış Alparslan'ın yeni görevindeki hedefleri

Barış Alparslan, Arçelik'teki yeni görevinde, şirketin finansal stratejilerini yönetme ve mali işler konusundaki faaliyetlerini denetleme sorumluluğunu üstlenecek. Alparslan, geniş yatırım bankacılığı ve finans tecrübesi ile Arçelik'in mali hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.