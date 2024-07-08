Arçelik, Whirlpool'un Avrupa'daki faaliyetlerini devralmasının ardından, İngiltere'deki kurutucu fabrikasını kapatma kararı aldı. Şirket, bu kapanışın verimsizlik nedeniyle gerçekleştirileceğini ve yaklaşık 150 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Arçelik ve Whirlpool birleşmesi

Arçelik, ABD'li beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Avrupa operasyonlarını devraldıktan sonra, sinerji yaratma hedefi doğrultusunda analizler gerçekleştirdi. Bu analizler sonucunda, İngiltere'deki kurutucu fabrikasının verimsiz olduğu belirlendi. Arçelik, Cuma akşamı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu fabrikanın yılsonuna kadar kapatılacağını ve gerekli çalışan görüşmelerinin başlatıldığını bildirdi.

Ekonomik etkiler ve finansal sonuçlar

Açıklamada, fabrikanın kapatılmasının konsolide ciroda bir kayba neden olacağı ve kapanış sürecinde oluşacak tek seferlik giderlerin finansal tablolara yansıtılacağı belirtildi. Arçelik, bu giderlerin mali tablolarında nasıl bir etki yaratacağına dair detaylı bilgi vermedi ancak kapanışın planlandığı gibi yılsonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Whirlpool'un Avrupa ve MENA operasyonları

Nisan ayında gerçekleşen birleşme ile birlikte, Whirlpool'un Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki faaliyetleri Arçelik kontrolü altına girmişti. Bu birleşme, Arçelik'in global pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedeflerken, operasyonel verimlilik sağlamak adına bazı yeniden yapılandırma adımlarını da beraberinde getirdi.