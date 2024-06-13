İSTANBUL (AA) - Arçelik, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi ana sponsoru olduğu A Milli Futbol Takımı'na destek amaçlı klip çekerek başarılar diledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Ana Sponsoru Arçelik, Euro 2024 öncesi yayına giren klipte ortak değerler etrafında toplanmanın önemine vurgu yaptı.

Klipte, "Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok. A Milli Futbol Takımımız aşkına bir aradaysak eğer, bizden bir tane daha yok" sözleriyle milli sporculara destek mesajı verildi.

Klibin ilk gösterimi Arçelik'in İstanbul'daki yetkili satıcılar toplantısında gerçekleştirildi.

- "A Milli Futbol Takımı'mızı desteklemeye davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik'in, yaklaşık 70 yıldır Türkiye için değer yaratma hedefiyle teknolojiye, sanata, spora yatırım yapmaya devam ettiğini belirtti.

Dinçer, 85 milyon insanı temsil eden ve Türk Bayrağı'nı gururla taşıyan Milli Takım'ın her daim yanında olduklarını aktararak, "Filmde 'Bizden bir tane daha yok, Milli Takım muadilin yok' diyoruz ve Arçelik bayileriyle birlikte tüm taraftarlarımızı bu sloganla A Milli Futbol Takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Gelin bu şarkıyı Euro 2024 Milli Takım Marşı'mız haline getirerek bayrağımızı gururla dalgalandıralım." ifadelerini kullandı.

Euro 2024 gibi büyük spor etkinliklerinin aynı hedefe heyecanla sarılıp, bir bütün olmalarını sağladığına dikkati çeken Dinçer, "Yenilikçi teknolojilerimiz, gücümüze güç katan bayi ve yetkili servis ağımızla bu heyecanı canlı tutarak Milli Takım'ımızın başarısına destek olmaya çalışacağız." görüşünü paylaştı.