Real Madrid'in genç yeteneği ve milli futbolcumuz Arda Güler, futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Kopa Trophy için aday gösterildi. 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülü, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek Ballon d'Or ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Arda Güler, bu ödül için yarışacak isimler arasında yer alırken, aday listesinde şu genç yetenekler de bulunuyor:

Pau Cubarsi

Alejandro Garnacho

Karim Konate

Kobbie Mainoo

Joao Neves

Savinho

Mathys Tel

Lamine Yamal

Warren Zaire-Emery

Geçtiğimiz sezon bu ödülü, Real Madrid forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham kazanmıştı. Arda Güler’in Kopa Trophy için aday gösterilmesi, Türk futbolu adına büyük bir onur ve genç oyuncunun potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.