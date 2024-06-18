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Arda Güler'in golü, Türkiye 'ye 1-0'lık galibiyeti de getirdi. Bu sonuçla milli takımımız gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu.

Nuri Şahin Dortmund'un teknik direktörü oldu!

Nuri Şahin Dortmund'un teknik direktörü oldu!

62. dakikada attığı golle Cristiano Ronaldo'nun rekor unu kıran Arda Güler , Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını aldı.

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