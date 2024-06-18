62. dakikada attığı golle Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kıran Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını aldı.
Arda Güler'in rekorları
- 19 yaş 114 günle Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk maçında gol atan en genç oyuncu (Cristiano Ronaldo'nun 19 yaş 128 günlük rekorunu kırdı)
- Büyük turnuvalarda (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) gol atan en genç Türk oyuncu
Arda Güler'in golü, Türkiye'ye 1-0'lık galibiyeti de getirdi. Bu sonuçla milli takımımız gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu.
Editör: Emirhan Bol