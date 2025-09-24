Real Madrid’de teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesinin ardından düzenli forma şansı bulan milli futbolcu Arda Güler, Espanyol karşısında ilk kez yedek soyundu. Maçın ardından yedek kalma nedeni gündeme geldi.

Jude Bellingham’ın dönüşü Arda’yı etkileyebilir

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre futbol yorumcusu Julio Maldonado, Jude Bellingham’ın sahalara dönüşünün Arda Güler’in forma süresini kısıtlayabileceğini ifade etti. Maldonado, “Bellingham’ın dönüşüyle Madrid, 4-3-3 düzenine dönecek ve bu süreçte en çok etkilenecek isim Arda Güler olabilir” dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Espanyol maçının ardından Arda Güler’in yedek kalması hakkında, “Bellingham ve Arda Güler benzer rollerde oynuyor ancak birlikte sahada yer alabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir, Jude ise daha önde oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Maldonado’nun yorumu

Maldonado, Levante maçında Bellingham’ın henüz ilk 11’de başlamayacağını ancak derbide Atletico Madrid’e karşı sahada olacağını belirtti. “Bu durumda bir oyuncunun kenara çekilmesi kaçınılmaz. Benim görüşüm Arda Güler’in dakikalarının azalacağı yönünde. Arda büyük bir yetenek fakat teknik kararlar ve kadro dengesi bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.