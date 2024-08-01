Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampında çıktığı ilk hazırlık maçında Milan'a karşı ilk 11'de yer aldı ve 45 dakika sahada kaldı. İspanyol devi karşılaşmayı 1-0 kaybederken, Arda Güler ile Luka Modric arasındaki diyalog maçın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Modric'ten Arda'ya şut uyarısı

Defensa Central'in haberine göre, karşılaşma sırasında Modric, Arda'ya sahada önemli bir uyarıda bulundu. Fırsat yakaladığı halde şut çekmeyen genç futbolcuyu uyaran Hırvat yıldız, "Bunu bir daha yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan," diyerek Arda'yı cesaretlendirdi.

Performansı alkış aldı

Real Madrid'in Chicago'daki Soldier Field Stadı'nda Milan ile oynadığı maçta, Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika boyunca etkili bir performans sergiledi. Genç futbolcunun sahadaki hareketleri ve pasları, taraftarların ve teknik ekibin beğenisini kazandı. İkinci yarıda yerini Nicola Paz'a bırakan Arda, sahadan alkışlarla ayrıldı.

Ancelotti'den büyük övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda yaptığı açıklamada Arda Güler'i övgüyle bahsetti. Ancelotti, "Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara. Solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak," ifadelerini kullandı.

Geçen sezon performansı

Geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.