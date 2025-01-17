İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo’yu 5-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın başından itibaren etkili bir oyun sergileyen eflatun-beyazlılar, özellikle sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick'in etkisiyle maçın kaderini değiştirdi.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Santiago Bernabeu’da oynanan maçın 37. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. İlk yarı boyunca Celta Vigo’nun direncini kıran Madrid, devreye 1-0’lık avantajla girdi.

Vinicius Jr. farkı ikiye çıkardı

İkinci yarının başında Real Madrid, Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı. Ancak Celta Vigo’nun pes etmeyen mücadelesi, maçın 83. dakikasında Bamba ile geldi. 90+1’de ise Alonso’nun attığı golle Celta Vigo, skoru 2-2’ye taşıyarak maçı uzatmalara götürdü.

Arda Güler ve Endrick maçın kahramanları

Maçın sonlarına doğru, Arda Güler ve Endrick devreye girdi. 70. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, maçın 108. dakikasında Endrick’e yaptığı asistle Real Madrid’i 3-2 öne geçirdi. Arda’nın pasıyla Endrick, maçın kaderini değiştiren golü attı.

Valverde ve Endrick’in gollerle farkı açtı

Real Madrid, uzatmaların 112. dakikasında Valverde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın 119. dakikasında ise Arda Güler’in bir diğer asisti ve Endrick’in golüyle karşılaşma 5-2 sona erdi.

Sosyal Medyada Arda Güler ve Endrick’ten övgüler

Arda Güler’in 2 asistle harika bir performans sergilemesi ve Endrick’in maçtaki 2 golü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İspanyol basını, Arda Güler hakkında "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor" manşetini atarak, bu ikilinin performansını övdü. Real Madrid, sonradan oyuna giren Arda ve Endrick’in performansıyla zaferini ilan etti.

Arda Güler etkisi: Son sekiz maçta sekiz golle katkı

Arda Güler, son sekiz resmi maçta sekiz gole katkı sağlamayı başardı. Yaptığı asistlerle takımına büyük katkı sunan Arda, yükselen formu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Real Madrid taraftarları, Arda Güler’in gelecekteki potansiyelini heyecanla izlemeye devam ediyor.