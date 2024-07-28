A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Arda Güler, tatil sonrası Real Madrid'e geri döndü. Genç yıldız, sabah antrenmanında yer alarak yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı.

Arda Güler, Milli Takım performansıyla dikkat çekti

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele etti. 6 puan toplayarak grubu ikinci sırada tamamlayan milliler, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşan Türkiye, 2-1'lik mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Arda Güler, EURO 2024'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 1 gol ve 2 asistle millilerin en skorer ismi olan genç futbolcu, turnuvanın ardından kısa bir tatil yaptı.

Real Madrid kampında yeni sezon başlangıcı

19 yaşındaki Arda Güler, tatilinin ardından Real Madrid'in kampına katıldı. Sağlık kontrolünden geçen Arda, sabah antrenmanında yer aldı ve 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Real Madrid taraftarları, genç yeteneğin yeni sezondaki performansını merakla bekliyor.

Arda Güler'in dönüşü, Real Madrid'de büyük bir heyecan yaratırken, genç futbolcunun önümüzdeki sezonki performansı, hem kulüp hem de milli takım için önemli bir etken olacak.