Arda Güler, yoğun sezonun yorgunluğunu atmak için tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Hem futbol hem de voleybol yeteneği ile dikkat çeken genç oyuncu, sevgilisi Duru Nayman ile plajda vakit geçirirken kameralara yansıdı. Plaj voleybolu oynarken görüntülenen çift, izleyenlerin hayran bakışları altında eğlenceli anlar yaşadı.

Hayranlarından büyük ilgi

Güler ve Nayman, tatillerinden paylaştıkları karelerle sosyal medyada büyük ilgi topladı. Arda Güler'in liderlik vasfı ve sorumluluk alma yeteneğiyle A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans, onu futbolseverlerin gözdesi haline getirirken, sevgilisi Duru Nayman da voleybol kariyeriyle dikkat çekiyor. Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş ve voleybol kariyerinde hızla ilerliyor.

Plajda voleybol oynarken etrafında toplanan kalabalık, Arda Güler ve Duru Nayman'ı hayranlıkla izledi. Tatilciler, Güler'in yeteneklerini sergilediği anlarda cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Genç çiftin paylaştığı fotoğraflar, sosyal medyada yüz binlerce beğeni alarak büyük beğeni topladı.