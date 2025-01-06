İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, 4. lig ekibi Minera’yı 5-0'lık skorla geçerek bir üst tura yükseldi. Maçta dikkat çeken isim ise Arda Güler oldu.

Mücadele, 5. dakikada Valverde'nin golüyle başladı. Ardından 13. dakikada Camavinga farkı ikiye çıkarırken, 28 ve 88. dakikalarda Arda Güler sahneye çıktı ve harika gollerle takımını öne geçirdi. 55. dakikada Modric ise Real Madrid’in 5. golünü kaydetti.

Arda Güler’in performansı

Maçın yıldızı olan Arda Güler, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına önemli katkılarda bulundu. Genç futbolcu, attığı gollerle adeta parladı.

Bir sonraki hedef Mallorca

Real Madrid, Kral Kupası’ndaki başarılı performansını Süper Kupa’da devam ettirmek istiyor. Takım, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Mallorca ile karşılaşacak.