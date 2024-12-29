Arda Güler'den Sürpriz Ziyaret Gibi Dizisinin Setinde

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, tatilini Türkiye'de geçirirken, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra eski kulübü Fenerbahçe’yi de ziyaret eden Arda, bu kez Gibi dizisinin setine konuk oldu.

Paylaşımında dizinin ünlü repliğine yer verdi

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin ünlü repliklerinden birine yer vererek, “Biz sorunlarımızdan kahvaltı yaparak kaçan insanlar değiliz” ifadesini kullandı.

Güler’in, Gibi dizisine konuk oyuncu olarak katılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, futbolseverler ve dizi takipçileri bu sürpriz ziyareti heyecanla yorumladı.