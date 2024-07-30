İspanyol basınına göre, Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için Premier Lig'den bir kulübün, muhtemelen Newcastle United'ın, Madrid'in kapısını çaldığı iddia edildi. Bu kulübün Arda Güler için 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus teklif ettiği belirtildi. Ancak Real Madrid, Arda'yı satmayı düşünmediğini açıkladı. Başkan Florentino Perez ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i kulübün geleceği için önemli bir oyuncu olarak görüyor.

İspanyol Defensa Central'in haberine göre, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler için Premier Lig'den Newcastle United'ın devreye girdiği iddia edildi. Haberde, bir aracının Real Madrid'e Arda Güler için 60 milyon Euro artı 20 milyon Euro bonus teklif edildiğini ilettiği belirtildi. Ancak, Real Madrid'in Arda'yı "dokunulmaz" olarak gördüğü ve satmayı düşünmediği ifade edildi.

Real Madrid satmayı düşünmüyor

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'i kulübün geleceği için çok değerli bir oyuncu olarak gördükleri ve bu nedenle herhangi bir satışa sıcak bakmadıkları belirtildi. Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta forma giydi ve 6 gol attı.