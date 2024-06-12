Son dönemde parlayan ve uluslararası arenada adını duyuran Arda Güler, sınırlı dakikalarını değerli bir şekilde kullanarak göz dolduruyor. Carlo Ancelotti'nin stratejik yönetimi ve Pintus'un emekleriyle genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'ün piyasa değeri, 15 milyon eurodan 30 milyon euroya yükseldi.

"En yaratıcı futbolcu"

Bernabeu Digital, Arda Güler için "değerinin ne milyonlarda ne de Ancelotti'nin ona verebileceği dakikalarda sınırları olduğunu" belirtti. Vincenzo Montella ise genç yetenek için "Çalıştırdığım tüm futbolcular arasında en yaratıcı olanı" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ve Real Madrid taraftarlarının, EURO 2024'te Arda Güler'den büyük beklentileri bulunuyor. Güler, gelecek için umut vaat eden bir yetenek olarak futbol dünyasında önemli bir yer edinmeye devam ediyor.