Ünlü oyuncu Arda Kural, Bodrum tatilinde yaptığı çamur banyosu ile sosyal medyada büyük ilgi çekti. Psikolojik sorunlar nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son dönemde sağlığına kavuşan Kural, bu kez ilginç bir paylaşımı ile gündeme geldi.

Görenleri şaşkına çevirdi

Bodrum'da tatil yapan Arda Kural, çamur banyosu yaparken çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında "Çamur at izi kalsın" notuyla paylaştı. Fotoğraflarda tanınmayacak halde olan Kural, hayranlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.