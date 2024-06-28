Arda Kural programda sağlık durumu, hayalleri ve geleceğe dair planları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Allah olmasa çok mutsuz olurdum"

Arda Kural, yüksek IQ'su nedeniyle çok fazla düşündüğünü ve bu durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. "Sesler ve görüntüler vardı, geçti. Küçük düşünceler zamanla büyük boyutlara varıyor. Çok fazla boyutsal düşünce kafamı karıştırdı. Üstün düşünme sonucu yalnızlaştım. Çocukluğumdan beri yıldızım ve IQ'm yüksekti. Çok düşünmek zarar veriyor. Tüm sorun bu. Allah olmasa çok mutsuz olurdum." dedi.

Aşk konusuna da değinen Kural, aşkın şeytani bir şey olduğunu ifade etti. "Tek taraflı bir aşk yaşadım. Aşk iki kişinin birbirine ait olması değil, ait olmaması oluyor. Aşk şeytani bir şey. Bencil bir duygu. Flörtözüm ama 15 yıldır aşk yok hayatımda. Allah aşkı için yanıp tutuştum. İslam felsefesini araştırdım. Namaz kıldım. Kuran-ı Kerim okudum." şeklinde konuştu.

"5 yıl içinde zengin olacağım"

Gelecek planlarından bahseden Arda Kural, madencilikle ilgilendiğini ve altın tüccarlığı ile elmas tacirliği yapmak istediğini belirtti. "Evimin bir odasını atölyeye çevirdim. 5 yıl içinde zengin olacağım." dedi.

"Piyasada iyi olmak ve temiz kalmak zor"

Oyunculuğu başaramadığını düşünen Kural, artistlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını söyledi. "Tabii tanınmak güzel bir duygu ama bu piyasada iyi olmak ve temiz kalmak zor." diye ekledi.

"Çocuk istiyorum"

Evliliğe uzak olduğunu söyleyen Arda Kural, "Evlilik bana uzak. Ama bir çocuğum olsun isterdim." dedi.