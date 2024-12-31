Dünyada 2024 yılında en fazla gelişim gösteren teknik direktörler açıklandı. TransferRoom’un hazırladığı listeye Türkiye’den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da girmeyi başardı. Genç teknik adam, 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Eyüpspor ile başarılı performans

Bu sezon Eyüpspor ile dikkat çeken bir performans sergileyen Arda Turan, 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1.67 puan ortalaması yakaladı. Takımı, Trendyol Süper Lig’de 27 puanla 5. sırada bulunuyor.

Listeye giren diğer isimler

Listenin zirvesinde Belçika ekibi Club Brugge'ün teknik direktörü Nicky Hayen yer aldı. Onu, Chelsea’nin teknik patronu Enzo Maresca ve Celta Vigo’dan Claudio Giraldez takip etti.

İşte ilk 10:

Nicky Hayen (Club Brugge) Enzo Maresca (Chelsea) Claudio Giraldez (Celta Vigo) Carles Martinez (Toulouse) Raffaele Palladino (Fiorentina) Eric Roy (Brest) Fabian Hürzeler (Brighton) Lars Friis (Sparta Prag) Arda Turan (Eyüpspor) Luke Williams (Swansea)