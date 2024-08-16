Amazon Prime Video'da 16 Ağustos 2024 Cuma günü yayınlanan belgesel, Arda Turan’ın hayatındaki dönüm noktalarını ve kişisel değerlendirmelerini gözler önüne serdi.

Belgeselde, Arda Turan’ın şarkıcı Berkay ile yaşadığı bar kavgası ve hastaneye silahla gitme olayı gibi tartışmalı anlarına dair samimi açıklamalar yaptığı bölümler dikkat çekti. Turan, bu olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olaylar arasında en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek. Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek ve doğru” ifadelerini kullandı.

Belgeselde Turan, geçmişteki davranışları ve yaşadığı olaylar konusunda özeleştiride bulundu. Özellikle, yaşadığı pişmanlıklar arasında silah taşımanın ve bu durumun getirdiği sosyal ve yasal sonuçların öne çıktığını belirtti. Turan, "Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım," diyerek bu konularda yaptığı hataları da vurguladı.