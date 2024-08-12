Trendyol Süper Lig, 2024 - 2025 sezonunu 9 Ağustos'taki ilk maçıyla başlattı. 11 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşen bir diğer ilk hafta maçında, lige yeni yükselen İkas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'a konuk oldu.

Maçın ikinci yarısında Arda Turan, takımının oyuncu değişikliği gerçekleşmeyince çok sinirlendi. Alanyaspor'un golü öncesi oyuncu değişikliği hazırlığı yapan Eyüpspor, değişiklik gerçekleşemeden golü yedi. Teknik direktör Arda Turan da hakeme sert tepki gösterdi.

📌 Arda Turan, Süper Lig’de teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı kart gördü. #ALYvEYP pic.twitter.com/qisAdrsj5o — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 11, 2024

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır da Turan'ın tepkisine kırmızı kartla cevap verdi.

Eyüpspor başında Süper Lig'deki ilk teknik direktörlük deneyimine çıkan Arda Turan, ilk maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.