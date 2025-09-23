Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde Zorya Luhansk’ı 1-0 mağlup ederek lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi. Turan, maç sonrası Alisson’un bacağını kırdığı haberini taraftarlara duyurdu.

Ukrayna Premier Lig’in 6. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Zorya Luhansk’ı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 87. dakikada yeni transfer Isaque kaydetti. Bu sonuçla Shakhtar, lider Dinamo Kiev ile puanını eşitledi.

Maç sonrası konuşan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, galibiyeti doğum günü olan Başkan Rinat Akhmetov’a armağan etti.

"Bugün harika oynadığımızı düşünüyorum. Oyunculara karakterlerinden, gösterdikleri mücadele ruhundan ve bence oldukça adil bir şekilde kazanılan zaferden dolayı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Arda Turan, taraftarlara kötü haberi de iletti:

"Alisson’un bacağı kırıldı. Yakında ameliyat olması bekleniyor. Sağlık ekibinden ayrıntılı bilgi bekleyeceğim" açıklamasında bulundu.

Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan takım, gelecek hafta deplasmanda Rukh Vynnyky ile karşılaşacak. Lider Dinamo Kiev ile puanını eşitleyen Shakhtar, zirve yarışında iddiasını sürdürdü.