Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, 72. yaşını kutlarken, eski öğrencisi Arda Turan sosyal medyadan anlamlı bir mesaj paylaştı. Terim’in doğum günü, kulüp ve taraftarlar tarafından da coşkuyla kutlandı.

Kariyerine Shakhtar Donetsk’de devam eden Arda Turan, hocasına olan minnettarlığını paylaşımına yansıttı. Turan, mesajında, “En iyisinden öğrenirken. Canım hocam, nice senelere, Allah seni başımızdan eksik etmesin… Hayalim, Hayatım, Yolum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray kulübü de sosyal medya hesapları üzerinden Terim’in doğum gününü kutlayarak, efsane teknik direktörün Türk futboluna ve Galatasaray’a katkılarını vurguladı. Taraftarlar ve futbol camiası da paylaşımlarla Terim’e sevgi ve tebriklerini iletti.

Fatih Terim’in futboldaki uzun ve başarılı kariyeri, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük dönemiyle Türk spor tarihine damga vurmuş durumda.