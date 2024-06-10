Mümine-Onur Çiçek çiftinin oğulları Arda ve Aras Çiçek, kardeşler Salon S’de düzenlenen görkemli sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımı attılar.BURSA (İGFA) - Bursa'nın tanınmış ailelerinden Mümine-Onur Çiçek çiftinin oğulları Arda ve Aras Çiçek kardeşler Salon S’de düzenlenen görkemi sünnet davetiyle erkekliğe ilk adımı attılar.

Çok sayıda seçkin davetli topluluğunu bir araya geldiği gece tüm konuklarla tek tek yakından ilgilenen Anne Mümine Hanım ve Baba Onur Çiçek oğullarının bu mutlu gecesinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm konuklara teşekkür ettiler.

Arda ve Aras Çiçek erkekliğe ilk adımı attıkları bu gecede kutlayan konuklar Anneleri Mümine ve Babaları Onur Çiçek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Mümine-Onur Çiçek gecenin açılış dansını alkışlar arasında yaptı.

Gecenin kahramanları Arda ve Aras Çiçek kardeşler

Mümine-Onur Çiçek çiftinin oğulları Arda ve Aras Çiçek

Mümine-Onur Çiçek

Hüseyin Karabulut, Onur Çiçek, Öznur Karabulut, Alya Karabulut, Mümine Çiçek, Ceren Karabulut