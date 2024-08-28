Ardahan'ın Hanak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, ilçeyi adeta felç etti. Aniden bastıran bu doğa olayı, köylerde büyük tahribata yol açarken, özellikle Sulakçayır köyünde ciddi hasarlar meydana geldi. Taşan dereler ve dolu yağışı, tarım arazilerini büyük oranda etkiledi.

Sağanak yağış ilçeyi vurdu

Dün akşam saatlerinde Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Sulakçayır köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kısa sürede köy halkını zor durumda bıraktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yağışlar daha yıkıcı hale gelirken, köy içerisindeki dere taşarak tarım arazilerinde büyük hasar oluşturdu. Yerel kaynaklar, ekili alanlarda ciddi kayıpların yaşandığını ve köylülerin zor durumda kaldığını belirtti.

Tarım arazileri büyük zarar gördü

Sulakçayır köyünde özellikle buğday ve arpa tarlalarının büyük zarar gördüğü, dolu yağışının mahsulleri yerle bir ettiği öğrenildi. Köy sakinleri, bir saat süren yağışın ardından derelerin taştığını ve suların ekili arazilere dolduğunu ifade etti. Dolu tanelerinin büyük olması ve sağanak yağmurun kısa sürede şiddetini artırması, tarımsal üretimde geri dönülmez kayıplara neden oldu.

Ulaşım etkilendi

Köyde yaşayan vatandaşlar, bu tür ani doğa olaylarının sıklaştığını ve tarım üretimini her geçen yıl daha da zorlaştırdığını belirtiyor. Köy muhtarı, yetkililerden acil yardım beklediklerini ve hasar tespit çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, taşkın sonrası yolların da hasar gördüğü ve ulaşımda aksaklıkların yaşandığı bildirildi.