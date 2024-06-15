ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Çiçek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile şehit aileleri ve gazilerin evlerine misafir oldu.

Çiçek, ilk olarak Karagöl Mahallesi'nde oturan Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir'i, ardından İnönü Mahallesi'ndeki Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Küçük'ü evinde ziyaret etti.

Vali Çiçek, gazi ve şehit ailelerini fırsat buldukça ziyaret ettiklerini belirterek, "Bayramda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler, bize şehitlerimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimize kapımız, gönlümüz açıktır. Şehitlerimizin, ahirete intikal eden ve hayatta olan gazilerimizin, devletimiz ve milletimizin gönlünde her zaman ayrı bir yeri vardır. Allah sizlere başka keder yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ömür diliyorum." dedi.

Göydemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramlarda ziyaretlerin manevi değerinin yüksek olduğunu söyledi ve Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.