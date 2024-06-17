ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki karakolda görevli Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Vali Çiçek, beraberinde 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile Çıldır ilçesinin sıfır noktasındaki karakola ziyarette bulundu.

Aktaş karakolundaki ziyarette Çiçek, askerlerle bayramlaştı, kulede nöbet tutan askerin ailesini telefonla arayıp bayramını tebrik etti.

Vali Çiçek, hudutta askerlik yapmanın onurlu ve şerefli bir görev olduğunu belirterek, "Bugün sizin de bayramınızı tebrik etmek istedim. Siz önemli bir görev üstleniyorsunuz. Dolayısıyla önemli bir görev üstlendiğiniz için bizim için çok önemlisiniz. Sizler ailenizin bize emanetisiniz. Ailenize de çok selamlarımı iletin. Sınırlarımızın güvenliği için görev yapan her askerimizin başarılı olmasını diliyorum. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Aktaş karakolu bölgesindeki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısını ziyaret eden Çiçek, gümrük personelinin de bayramını kutladı.