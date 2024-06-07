ARDAHAN (AA) - Ardahan'da soğuğa dayanıklılığı açısından dünyada en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının korunması ve gelişmesi amacıyla aracılara 140 organik kovan ile malzemeleri dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ardahan Valiliğince kentteki arıcılığın geliştirilmesi ve ıslahı amacıyla uygulanan projeler kapsamında, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünde program düzenlendi.

Kentte arıcılık yapan 13 üreticiye, 140 organik kovanın yanı sıra, arıcılıkta kullanılan maske, pantolon, eldiven, arıcı çantası, el demiri, körük ve arıcı fırçası gibi malzemeler ile her arıcıya 3 kilogram bezir yağı ve fırçası hibe olarak verildi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, arıcılığın kent için önemli yeri olduğunu belirterek, bu ve benzeri projelere destek olduklarını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Kafkas arısının gelişmesi ve yaygınlaşması için çalıştıklarını, bu gibi projelerle de işletmelerde coğrafi işaretli Ardahan çiçek balı satışının artacağını anlattı.

Organik ve coğrafi işaretli bal üretimi ile kentin ekonomisine katma değer sağlanacağını vurgulayan Cineviz, "Ticarete konu stratejik ürünlerden olan balın, organik tarım pazarında payını korumak ve artırmanın amacındayız. İlde organik tarımda yeni kümelenme alanları geliştirmek ve organik bal konusunda tüketicilerde, üreticilerde bilinç ve farkındalık oluşturulmasını istiyoruz. İlde gençlerin arı yetiştiriciliği alanına olan ilgisini artırmak ve yaşanan göçün önüne geçmek ana hedeflerimizdendir." diye konuştu.