ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kent merkezine inen ve bahçede otlayan koyuna saldıran boz ayıyı şehirden uzaklaştırmak için polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri seferber oldu.



Halil Efendi Mahallesi'nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gelen boz ayıyı, görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye DKMP ile polis ekipleri sevk edildi.

Bölge bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra Necmettin Işık'a ait sürüdeki koyuna saldırıp yaraladı.

Boz ayının vatandaşlara zarar vermemesi için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ayıyı bir süre dronla takip etti.

Bölgede yiyecek arayan boz ayı, daha sonra kırsal bölgeye gidip gözden kayboldu. Yaralı koyuna ise veteriner hekimlerce müdahale edildi.

Necmettin Işık, gazetecilere, ayıyı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "Buradan geçerken koyuna saldırıyor. Ardahan il merkezinde ayı var, şaşırdık." dedi.