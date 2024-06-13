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Ekiplerce çöken çatının altından ağır yaralı olarak çıkarılan F.A, Göle Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çardaklı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki F.A, tek katlı evin çatısının çökmesi sonucu ağır yaralandı.

Kentte etkili olan yağışlar, Göle ilçesinde şiddetini artırtı.

Ankara Nallıhan'da samanlık ve kullanılmayan değirmen yandı

Ankara Nallıhan'da samanlık ve kullanılmayan değirmen yandı

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