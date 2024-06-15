Arefe Nedir?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki günü ifade eder. Aslen hicri kameri Zilhicce ayının 9. günü olan arefe günü, Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.

Arefe Gününde Neler Yapılır?

Hz. Muhammed (S.A.V.) bu ayda kendisini tamamen ibadete verir ve özellikle Ramazan'ın son on gününü mescide kapanarak geçirirdi. Arefe günü, ibadet konusunda ciddi bir gayret gösterir ve geceyi ibadetle geçirirdi.

Arefe Günü Duası Nasıl Okunur?

Arefe günü için özel bir ibadet bulunmamakla birlikte, dini alimler İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunuyorlar.

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe çevirisi

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Ayrıca, Arefe gününde dualar ile geçirilir. Hz. Muhammed (S.A.V.)'in "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklindeki Hadis'i de bu önemi vurgular niteliktedir.

Arefe Günü İbadetleri

Müslümanlar, Arefe gününü oruç, dua ve namaz ile geçirmelidirler. Tövbe Namazı kılmak ve Mahsus Namaz gibi özel ibadetler gerçekleştirmek, bu günün önemli ibadetlerindendir.

Tövbe Namazı'nı kılmak için İkindi namazını takiben iki rekat namaz kılınır ve günahlar itiraf edilerek Hak Teala'ya yönelinir. Mahsus Namaz ise, öğlen ve ikindi namazlarından sonra göğün altında kılınan ve Fatiha ve İhlas surelerinin okunduğu bir namazdır.

Bu özel ibadetlerin yanı sıra, dualarla dolu bir Arefe günü geçirmek, müminlerin manevi anlamda güçlenmelerine ve bağışlanma dilemelerine vesile olacaktır.