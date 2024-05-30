İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta ve Quick Finans'ın sponsorları arasında yer aldığı 21'inci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Marmaris Etabı, Martı Hotels&Marinas'ın ev sahipliğinde düzenlendi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın Marmaris Etabı'nda 18 ülkeden yaklaşık 900 sporcu kulaç attı. 3 gün süren ve yoğun heyecana sahne olan yarışlarda gün sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Çeşitli yaş gruplarının yarıştığı müsabakalarda, Quick Finans 4x400m Bayrak Yarışı (kadınlar) ve Quick Sigorta 4x400m Bayrak Yarışı (erkekler) yapıldı.

Dünyaca ünlü su sporları markası Arena'nın isim sponsorluğu ve markanın Türkiye distribütörü Sportive'in desteğiyle düzenlenen organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Quick Sigorta ve Quick Finans, alanda stantlarıyla da yer aldı. Standı, Manş denizini ve Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu ve eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen de ziyaret etti.

Muğla Valiliği'nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonanın onur konuklarından İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands şampiyonada sporculara destek verdi.

- ​​​​​​​"Quick Sigorta ve Quick Finans olarak biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın kurulduğu günden itibaren su sporlarına özel ihtimam gösterdiklerini belirtti.

Yaşar, "Aquamasters adıyla başladığımız ve AquaChallenge adıyla devam ettiğimiz şampiyonada bu yıl da yer aldık. Quick Sigorta hem yarışmacıların sigortalarını temin etti hem de birçok alanda destek olarak sponsorluk faaliyetlerini yürüttü. Uluslararası bir şampiyona olan Arena AquaChallenge, 7'den 77'ye tebirini de değiştirip 7'den 90'a kadar geniş bir yaş aralığındaki birçok sporcunun bir araya geldiği bir etkinlik oldu. Quick Sigorta ve Quick Finans olarak biz de burada olmaktan gurur duyuyoruz. Su sporları bizim için vazgeçilmez bir spor branşı." ifadelerini kullandı.

Heybeliada Su Sporları Kulübü, Galatasaray Kürek Takımı, Çanakkale Boğaz geçişi ve AquaChallenge yüzme yarışlarıyla Milli sporcu Mert Kılavuz'a destek verdiklerini aktaran Yaşar, destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, sporun toplum sağlığına ve bireysel gelişime olan sonsuz katkısının tartışılamaz olduğuna işaret etti.

Karadağ, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin 3 yanını çevreleyen mavi vatanımızın her bir damlasını her türlü spor aktiviteleriyle değerlendirmek sportif bir coşkuyla sağlıklı ve bilinçli kuşakların yetişmesine katkıda bulunmak vizyonuyla sponsor olduğumuz AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları'na 2024'te ve hem de Quick Sigorta ile birlikte sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Çocuk yaşlardan beri yüzmeye gönül veren ve yüzme sporunun insan sağlığı ve gelişimine olan katkısına inanan biri olarak, ülkemizde bu tür organizasyonların gelişerek yayılması bizler için çok büyük bir mutluluktur." değerlendirmesinde bulundu.











