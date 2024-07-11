Avrupa, Ariane 6 roketinin başarılı denemeleriyle uzay yarışına güçlü bir dönüş yaptı. Fransız Guyanası'ndan fırlatılan roket, üç set mikro uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirerek, Avrupa'nın bağımsız uzay erişimini yeniden sağladı.

Ariane 6'nın başarılı fırlatışı

Fransız Guyanası'ndan fırlatılan Ariane 6 roketi, başarılı bir şekilde üç set mikro uyduyu yörüngeye yerleştirerek görevini tamamladı. Roket, Avrupa'nın bağımsız uzay erişimini yeniden sağlaması açısından büyük bir önem taşıyor. Ariane 6'nın maliyeti yaklaşık 4 milyar euro olarak belirtildi.

Avrupa Uzay Ajansı'ndan büyük adım

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, Ariane 6'nın başarılı denemelerinin ardından yıl sonuna kadar ikinci bir uçuşun planlandığını belirtti. ESA'nın geçici uzay taşımacılığı direktörü Toni Tolker-Nielsen, "Ariane 6, Avrupa'nın uzay hedefleri için temel önem taşımaktadır. Bu, kurumsal ve hükümet görevleri için uzaya egemen erişimle ilgilidir... ve bu ihtiyaç, jeopolitik durum göz önüne alındığında daha da vurgulanmıştır" dedi.

Uzay rekabetinde yeni dönem

Ariane 6, Airbus ve Safran tarafından ortaklaşa sahip olunan ArianeGroup tarafından geliştirildi. İlk lansmanı başlangıçta 2020'de planlanmıştı, ancak defalarca ertelendi. Avrupa'nın kendi uydularını uzaya göndermek için bağımsız bir yolu yoktu ve bu durum, ABD'li rakip SpaceX'in Falcon 9'u ile rekabetin artmasına neden oldu.

Ariane 6'nın başarılı denemelerinin ardından ESA, önümüzdeki birkaç yıl boyunca 29 görev başlatacak ve yılda 12 uçuşa kadar ulaşmayı hedefliyor. Bu görevler arasında Amazon'un Kuiper internet takımyıldızı için 18 fırlatma da yer alıyor.

Uzay yarışında rekabet kızışıyor

SpaceX, 2023'te Falcon roketlerini 96 kez ve 2024'te şimdiye kadar neredeyse 70 kez fırlattı. Ancak, analistler bu durumun normları alt üst ettiğini ve 2023'te 67 fırlatma yapan Çin'den şiddetli rekabet doğurduğunu söylüyor. ESA, Ariane 6 ile uzay yarışında yeniden güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.