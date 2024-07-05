BURCU YANAR/ÖZEL HABER

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü 2023 yılı arıcılık ürün raporuna göre; iklim değişiklikleri ve küreselleşmenin yanı sıra tarımsal uygulamaların yoğunlaşması arılarda yeni hastalıkların meydana gelmesinin ve mevcut arı hastalıklarının şiddetlenmesinin sebepleri arasında gösteriliyor.

Bu ve buna bağlı çevresel etkenlerin de devreye girmesiyle arılar özellikle son birkaç yıldır büyük stres altında yaşıyor ve bu durum koloni sayılarının yükselmesine karşın bal veriminde düşüşe yol açan sebepler arasında yer alıyor.

İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği İkinci Başkanı Ramazan Keklik, 27 yıl öncesi ile bugünün arıcılık faaliyetlerini karşılaştırdı. Keklik, ‘Gelirleri artırdık ama giderler de 10 kat’ arttı diyerek yaşadıkları zor durumdan bahsetti. Ramazan Keklik, “Bu yıl çok kötü başladı. Yılın geri kalan kısmının iyi olmasını düşünüyoruz ama bu ekonomik koşullarda çok zor. İklim koşulları yani kuraklıktan dolayı arıcılar çok mağdur durumda. Bir de buna mazotun pahalılığı, yangınlar, doğal afetler de eklenince arıcılar can çekişmeye başladı. Önümüzdeki yıla kaç tane arıcı kalır bunu bile kestiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Arıcılık yasası çıkmalı

Arıcının en büyük zararı sahte baldan gördüğüne dikkat çeken Keklik, “Bunun için bir yasa çıkması lazım. Bu yasa çıkmadan arıcılığın önü açılmaz. Sahte balın önüne geçilirse bizim önümüz açılır” dedi.

Koloni başı bal üretiminin azalacağının da altını çizen Ramazan Keklik, “Kuraklık ve aşırı sıcaklık da arıcılar sıkıntı yaşıyor. Şu anda daha bal hasadına başlamadık. Bal hasadından sonra fiyatlar ile ilgili de sıkıntı başlayacak. Geçen yol koloni başı 20-25 kilo bal alan arıcıların birçoğu bu sene 5 kilolarda kalabilir. Çünkü çiçekte nektar yok. Bal alma ihtimalimiz yok. Geçen yıl bu zamanlar bal hasadı hazırlığı yapıyorduk. Bu sene durum ortada hasat yok” açıklamasına yer verdi.

Çam balı üretiminin yüzde 92’sinin Türkiye’de yapıldığına dikkat çeken Keklik, “Çam balında ise durum yine belirsiz çünkü her gün orman yangınları var. Marmaris’te 3 yıl önce çok büyük yangınlar oldu. Muğlalı arıcıların yüzde 70’i de şu an bizim bölgede. Geçen yıl sadece Kemalpaşa bölgesinde yüz bin kovana yakın Muğlalı arıcı vardı. Onların kendi bölgelerinde çam olmuş olsaydı onlar kendi bölgelerinde kalacaktı bizim bölgenin arıcıları daha fazla bal alacaktı. Şu anda ekmeğimizi de bölüşmüş oluyoruz. Bu yıl çamda da nektar olmazsa arıcılar eksik kovanlarla kışa girecekler. Arıcının bu kıştan çıkması zor olacak çünkü koloniler çok zayıf. Bir de çam ağaçlarının kesildiği yerler oluyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekir” diye konuştu.

Mazot en büyük sıkıntı

İzmir’de en çok Bergama, Kemalpaşa ve Ödemiş’te arıcılık yapıldığını söyleyen Keklik, “Bergama’nın çoğunluğu Trakya’ya gidiyor bu sebeple maliyetleri daha fazla. Kemalpaşa bölgesi Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar istikametine gidip geliyor. Gezginci arıcılara eskisi kadar sıkıntı yapmıyorlar. Her tarafta yer gösteriliyor. Bizim en büyük sıkıntımız nakliye, bu da mazot fiyatlarından kaynaklanıyor” ifadelerine yer verdi.