Bal üretimi için zirveye çıkan arıcı Ergün Gök, yaz aylarının gelmesiyle birlikte arılarını Toros Dağları'na çıkarmak üzere son bir keşif yapmak için bölgeye gittiğinde, barınmak için çinkodan ve tahtadan yaptığı barakanın yakıldığını gördü. Gök'ün yanı sıra 3 arıcının daha barınağı tahrip edildi.

Ergün Gök, barınakların sadece arıcılara hizmet etmediğini, kapılarının her zaman açık olduğunu ve içlerinde yorgan, yatak ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu da ifade etti. Gök, barınakların dağcılar ve oradan geçen diğer kişiler tarafından da kullanılabildiğini ve tahrip edilmesini kınadıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.