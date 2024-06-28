Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, arıların korunması ve bal üretiminin sürdürülebilirliği için zirai ilaçlama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, bal üretimi yapan arıcıların karşılaştığı zirai ilaçlama risklerine karşı önemli uyarılarda bulundu. Müdürlük, arıların sağlığını korumak ve bal üretiminin kalitesini artırmak için aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye etti:

Zirai ilaçlama yaparken arıcıları mutlaka bilgilendirin ve ilaçlama zamanını önceden haber verin. Zararlı olmayan, arılara karşı daha az etkili ilaçları tercih edin.

İlaçlamayı akşam serinliğinde yaparak arıların aktif olduğu saatlerde ilaçlama yapmaktan kaçının. Bu şekilde arıların dirençli olmaları ve zarar görmemeleri sağlanabilir.

Boş zirai ilaç atıklarını tarla, bahçe veya su kaynaklarına bırakmaktan kaçının. Atıkların doğru şekilde yönetilmesi, çevre ve arıların korunması açısından kritik önem taşır.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, arıcıların bu önlemleri alarak bal üretimini ve arıların sağlığını korumalarını önemle vurguladı. Açıklamada, "Zirai ilaçlama ile arıları öldürmeyelim. Unutmayalım ki arılar varsa yarınlar var" ifadelerine de yer verilerek, toplumsal bilinç oluşturulması hedeflendi.