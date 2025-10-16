Türk dizi ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi. “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu vefat etti
Türk dizi ve tiyatro dünyasının usta ismi Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu sabah 90 yaşında hayatını kaybetti. Güzelbeyoğlu, uzun yıllar boyunca sinema ve televizyonun unutulmaz yapımlarında rol almıştı.
Sanatçı, “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Ayrıca “Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlardaki performanslarıyla hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncunun vefatını oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Sanatçının cenaze programına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Usta oyuncu, ardında sayısız başarı ve unutulmaz karakterler bıraktı.