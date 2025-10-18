90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu, mimar ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi.

Sanat dünyası Arif Erkin Güzelbeyoğlu’na veda ediyor

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim 2025’te 90 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen Güzelbeyoğlu için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Törene, kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncular Suna Selen, sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve çok sayıda sanat camiası mensubu ile aile bireyleri katıldı.

Kızından duygusal veda

Törende konuşan kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, babasının sadece kendisi için değil, Türkiye için de değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı:

“Sevgili babam Arif Erkin, sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi.”

Güzelbeyoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: