Ünlü oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun vefat nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sanatçının yakın çevresinden yapılan paylaşımlara göre, ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sedat Tulumdaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Arif Erkin Güzelbeyoğlu bu sabah itibarıyla hayatını kaybetti. Oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu ile az önce konuştum. Cenaze programı henüz belli değil. Belli olunca yine buradan paylaşacağım.” ifadelerine yer verdi.

Cenaze töreni ne zaman ve nerede?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze töreni 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Arif Erkin kimdir, kaç yaşında?

Arif Erkin, 11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğdu. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Erkin, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Devlet Opera ve Balesi’nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptıktan sonra 1964 yılında “Direklerarası” müzikaliyle profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Kariyeri boyunca İkinci Bahar, Yabancı Damat, Beyaz Melek, Canım Ailem, Muhteşem Yüzyıl, Doksanlar, Kadim Dostum ve Çoban Yıldızı gibi dizilerde rol aldı. Özellikle Yabancı Damat’ta canlandırdığı “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazındı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat dünyası, ünlü ismin vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı.